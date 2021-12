Tracciamento Covid, militari nelle scuole per effettuare i tamponi

Supporto commissariale, test in tempi rapidi e soprattutto meno Dad. Il protocollo per le quarantene a scuola è cambiato due volte nel giro di 24 ore. L’obiettivo è quello di velocizzare il più possibile le procedure di tracciamento a scuola e alleggerire il lavoro delle Asl, in palese sofferenza.

Richiesta fatta al commissario straordinario Figliuolo da parte del Consiglio dei Ministri. Il generale ha elaborato un piano di intervento di screening per le scuole potenziato grazie ad assetti militari. Come riporta il ‘Corriere della Sera’ è previsto l’impiego della rete degli 11 laboratori della Difesa, già presente in 8 Regioni, in grado di processare tamponi molecolari effettuati a domicilio da team mobili militari, oltre al possibile dispiegamento di due laboratori mobili.