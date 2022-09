Tragedia sfiorata a scuola: crolla controsoffitto di un’aula, in quel momento era vuota. Il comune: “Allarmismo per nulla”

Un altro episodio di crollo avvenuto oggi, 22 settembre, e un’altra vicenda, come quella avvenuta al Globe Theatre di Villa Borghese a Roma, che poteva avere risvolti di gran lunga peggiori.

Stavolta a crollare è stata una parte di un controsoffitto di un’aula della scuola primaria Andrea Doria di Vallecrosia (Imperia), come riporta l’Ansa. Tutto è avvenuto stamattina; per fortuna lo spazio, utilizzato dalla scuola per varie attività scolastiche, era sgombro di alunni. Nessuno per fortuna, quindi, è rimasto ferito.

Ciò però è solo frutto del caso: se tutto fosse accaduto in un altro momento probabilmente ci sarebbero stati danni fisici agli alunni. “Quanto accaduto deve essere approfondito e chiarito – dichiara il consigliere di opposizione Christian Quesada – Credo sia necessario valutare l’agibilità della classe dove è successo il crollo, oltre a una verifica generale dell’edificio per l’incolumità dei bambini e dei docenti e domenica in quella scuola ci sono i seggi elettorali”.

Per l’Amministrazione Comunale non è successo niente di grave

La scuola dovrà quindi essere messa in sicurezza per prevenire ulteriori episodi del genere se non più gravi. L’amministrazione comunale, dal canto suo, invita a non preoccuparsi e smorza i toni: “Sono caduti due pannelli del controsoffitto, non è successo nulla di grave. Si è creato dell’allarmismo per nulla: la questione è già stata risolta con l’intervento dei tecnici”.

Questo caso è comunque destinato a fare sentire poco sicuri i genitori e i docenti, spesso spaventati da episodi del genere e dalle precarie condizioni di alcune scuole.