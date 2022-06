Transizione digitale delle scuole, in scadenza il 24 giugno due avvisi del PNRR

Scadono domani, 24 giugno 2022, due avvisi per la transizione digitale di oltre 8mila istituti scolastici previsti dal Pnrr. Gli istituti potranno candidarsi sulla piattaforma Pa digitale 2026 e richiedere i contributi necessari per migrare i propri servizi sul cloud e aggiornare o dotarsi di nuovi siti web.

Le risorse messe a disposizione dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del consiglio dei ministri in collaborazione con il Ministro dell’istruzione, sono in tutto 95 milioni di euro, così suddivisi: 50 milioni per la migrazione sul cloud e 45 milioni dedicati ai siti web.

Gli avvisi sono i seguenti:

Avviso Investimento 1.2 “Abilitazione al cloud per le PA Locali” Scuole Aprile 2022

Avviso Misura 1.4.1 “Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici” Scuole Aprile 2022

La domanda di candidatura può essere presentata esclusivamente online sulla piattaforma, accedendo all’area riservata e previa autenticazione tramite identità digitale. L’accesso tramite identità digitale (SPID, CIE) è obbligatorio sia per il rappresentante legale dell’amministrazione che per eventuali altri utenti della piattaforma relativi all’amministrazione di riferimento. Alla fine della procedura di candidatura il sistema permette di creare la domanda di partecipazione, che deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante della PA e ricaricata in piattaforma. Alla PEC scelta in fase di primo accesso, l’ente riceverà una ricevuta di trasmissione.