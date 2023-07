Trasporti gratis per gli studenti dell’Emilia-Romagna, Salta su torna anche per il 2023/24: come aderire

Trasporti gratis per gli studenti dell’Emilia-Romagna, Salta su torna anche per il...

Gli studenti dell’Emilia-Romagna continueranno ad usare bus e treni regionali gratis per andare a scuola: anche per l’anno scolastico 2023-24, si conferma infatti l’iniziativa “Salta su”, che offre l’abbonamento gratuito agli studenti residenti in Emilia-Romagna delle elementari, medie, superiori e istituti di formazione professionale, che scelgono di andare a scuola utilizzando i mezzi pubblici.

Restano invariati le modalità e i requisiti per ottenere il titolo di viaggio per spostarsi a costo zero nel tragitto casa/scuola e ritorno (e nel tempo libero lungo la stessa tratta).

Come aderire

La piattaforma “Salta Su” per presentare la richiesta di abbonamento è già attiva ed è raggiungibile a questo link: https:// regioneer.it/saltasu.

L’accesso online si effettua con credenziali Spid o da quest’anno anche con CIE. C’è tempo fino alle ore 14,00 del 15 dicembre 2023.

La piattaforma, selezionando l’indirizzo di partenza e quello di arrivo, permette di scegliere soluzioni di abbonamento personalizzate e integrate urbano, extraurbano su bus, ferroviario, integrato bus-treno. Il titolo di viaggio annuale e personale è valido dal 1° settembre 2023 al 31 agosto 2024.

Solo per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado è necessario presentare la certificazione Isee definitiva 2023, inferiore o uguale a 30.000 euro.

Gli studenti/studentesse iscritti ad istituti scolastici fuori regione possono invece richiedere il rimborso dell’abbonamento acquistato, dalle ore 10.00 dell’11 ottobre fino alle ore 14.00 del 15 dicembre 2023.

Se si cambia residenza, scuola, soluzione di viaggio o mezzo di trasporto, è possibile modificare il proprio abbonamento. Richieste dal 22 agosto 2023 al 15 gennaio 2024.