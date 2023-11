Trasporti, in Liguria abbonamenti gratis per studenti under 19 e sconti per gli universitari

Trasporti, in Liguria abbonamenti gratis per studenti under 19 e sconti per...

È stato approvato il nuovo piano tariffario per il trasporto ferroviario regionale della Liguria, che da gennaio 2024 prevede la gratuità o uno sconto del 50% sugli abbonamenti per gli universitari.

In particolare, il piano prevede l’abbonamento gratuito per la tratta casa-scuola per gli studenti under 19 iscritti a scuola, mentre per gli universitari under 26 ci sarà uno sconto del 50% sull’abbonamento per raggiungere la propria sede universitaria in Liguria.

Novità anche per i lavoratori pendolari: non verranno applicati gli aumenti del 4,5% previsti nel 2024.

Sempre per i pendolari, dal 1° gennaio 2024 raddoppia il bonus per ritardi e soppressioni, un voucher riutilizzabile per il pagamento scontato dell’abbonamento del mese successivo.