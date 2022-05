Trentennale dalle stragi. Quale eredità degli eroi dell’antimafia? – DIRETTA VIDEO ore 11

Il 18 maggio 1939 nasceva Giovanni Falcone. Se fosse ancora vivo, oggi compirebbe 83 anni. Viva è di certo la sua eredità, che le scuole si impegnano a fare propria e a trasmettere alle nuove generazioni, perché non se ne smarrisca il senso e non se ne attenui la forza.

Anche La Tecnica della Scuola lo fa, attraverso un evento gratuito: oggi, mercoledì 18 maggio, dalle ore 11 alle ore 12.30 si svolgerà un dibattito on line con gli studenti, in ricordo dei 30 anni dalle stragi di Capaci e di via D’Amelio.

OSPITI dell’evento l’ex magistrato Gherardo Colombo, giurista, saggista e scrittore; Gian Carlo Caselli, anche lui magistrato e saggista; Salvatore Cusimano, giornalista, ex direttore di Rai Sicilia ed esperto di cronaca giudiziaria ai tempi del maxiprocesso.

Le 33 ore di Educazione civica

L’iniziativa è spendibile nell’ambito del percorso didattico trasversale di educazione civica (33 ore annuali), con riguardo al nucleo tematico della legalità.

La partecipazione è aperta a tutte le scuole di ogni ordine e grado, ma è consigliata a partire dalle classi prime di scuola secondaria di primo grado. All’evento sono già iscritte centinaia di scuole, per oltre 11mila alunni partecipanti.