Tributo a Totò Schillaci: proposta palestra di una scuola a Palermo, il ds: “Simbolo per gli studenti di riscatto sociale”

Dopo la triste della morte dell’ex calciatore, il siciliano Totò Schillaci, notizia che ha colpito tutti gli appassionati di sport e non solo, sono state tantissime le manifestazioni d’affetto.

E proprio in queste ore, il dirigente scolastico dell’istituto comprensivo Giuliana Saladino di Palermo, Giusto Catania, ha proposto di onorarne la memoria, dedicando la nuova palestra della scuola.

Il dirigente ha dichiarato in una nota: “Totò Schillaci è stato un simbolo di riscatto sociale, oltre che un campione dello sport, soprattutto per tante ragazze e ragazzi del quartiere Cep di Palermo. Per questa ragione propongo all’amministrazione comunale e all’Ufficio scolastico Regionale di intestargli la nuova palestra dell’Istituto Comprensivo Giuliana Saladino che sarà inaugurata il prossimo martedì 24 settembre”.

E continua: “È un modo concreto per fare memoria e per rinnovare il legame che lega Schillaci al quartiere in cui è nato. Ho anche un ricordo personale che mi lega a Schillaci, infatti nel 1997 ho condiviso con lui l’elezione in Consiglio comunale e ho ricordo di un uomo generoso e disponibile al dialogo.”