Trieste accoltellamento, ragazzo aggredisce un compagno a scuola: ferite alla nuca e alla spalla dopo una lite

Un minorenne è rimasto ferito oggi, 12 aprile, al culmine di una lite avvenuta all’interno di un centro di formazione professionale a Trieste, come riporta Ansa.

La prima ricostruzione

Il giovane sarebbe stato aggredito con un coltello da un coetaneo per motivi ora al vaglio della polizia. Il ragazzo avrebbe riportato ferite non gravi alla nuca e alla spalla e sarebbe stato ricoverato all’ospedale.

La polizia sta indagando per ricostruire nel dettaglio la dinamica dell’episodio, nel quale, secondo una prima ricostruzione, non sarebbero rimaste coinvolte altre persone. L’aggressore sarà denunciato alla Procura per i Minorenni.

Accoltellamenti frequenti a scuola

Un accoltellamento si è verificato anche lo scorso 6 febbraio, poco dopo le 14,15 in un istituto professionale di Pieve Emanuele, nel Milanese. A rimanere ferito è stato un minorenne, ricoverato in gravi condizioni.

Sul posto, in un centro professionale sono intervenuti 118 e Carabinieri. Il ragazzo ferito presentava un’ampia ferita e una grave emorragia. Il ragazzo accoltellato, secondo le prime informazioni, ha 15 anni. Sarebbe stato accoltellato a una coscia e il fendente avrebbe causato una emorragia importante.

Il giovane è stato soccorso all’ingresso dell’istituto ed è stato trasportato cosciente, in codice rosso, all’ospedale Humanitas di Rozzano. Sul caso indagano i carabinieri di San Donato Milanese. Al momento le notizie sono in aggiornamento.