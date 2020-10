Trinity al vostro fianco – seminari online gratuiti per docenti di lingua inglese

Trinity al vostro fianco – seminari online gratuiti per docenti di lingua...

Il team di supporto di Trinity College London, ente certificatore internazionale di lingua inglese, musica e arti performative, organizza “Trinity al vostro fianco”, seminari di formazione online per docenti di lingua inglese dalla scuola primaria alla scuola secondaria di II grado con e senza esperienza nella preparazione degli esami Trinity.

Alla plenaria del 28 ottobre seguiranno nelle settimane successive incontri distinti per docenti che hanno già esperienza nella preparazione degli esami Trinity e docenti che non conoscono gli esami Trinity e differenziati a seconda del grado e ordine di scuola.

Si parlerà di come migliorare le capacità comunicative degli studenti durante le ore curricolari e verranno proposte attività didattiche utilizzabili sia in presenza che in modalità blended.

Queste iniziative formative sono inserite su S.O.F.I.A., il Sistema Operativo per la Formazione e le Iniziative di Aggiornamento predisposta dal MIUR.

La partecipazione è gratuita.

Gli eventi sono a numero chiuso e l’iscrizione online è obbligatoria.

Per informazioni:

trinitycollege.it/inglese/seminario-teachers-already-teaching-trinity-exams/

(per docenti che preparano già per gli esami Trinity)

trinitycollege.it/inglese/seminario-teachers-who-dont-know-trinity-exams/

(per docenti che non conoscono gli esami Trinity).

PUBBLIREDAZIONALE