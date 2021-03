Troppo caos su chiusura-apertura delle scuole. Toccafondi: “Ci vogliono regole valide per tutti”

Situazione sempre più complicata per le scuole.

Sembra che con il nuovo DPCM potrebbero esserci novità importanti.

A breve potrebbero essere riaperte scuole primarie e dell’infanzia anche nelle zone rosse, mentre anche in regioni arancioni si sta chiudendo tutto.

Sembra che ormai sia saltata ogni regola.

Abbiamo chiesto un commento a Gabriele Toccafondi, deputato di Italia Viva, che osserva: “Le regole valide per tutti e ovunque sono importanti. Altrimenti, e lo abbiamo visto da novembre a febbraio, siamo in una sorta di babele delle ordinanze regionali, e alle volte comunali, dei ricorsi ai Tribunali e delle sentenze che in alcuni casi hanno aperto e in altri hanno chiuso le scuole”.

“Detto questo però – aggiunge Toccafondi – chi ha a cuore il percorso educativo e conosce la reale situazione di bambini, ma anche ragazzi, di fronte alla Dad, non può che chiedere con forza la riapertura in presenza delle scuole, di tutte le scuole”.



“Tra tutti i luoghi di aggregazione dei ragazzi – conclude il parlamentare di Italia Viva – la scuola è di gran lunga la più sicura, dove le regole di sicurezza si rispettano. Mentre stare difronte ad un video non aiuta il percorso educativo dei più piccoli così come dei più grandi”.

