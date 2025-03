Tutor dell’orientamento e docenti orientatori, riparte il percorso di formazione OrientaMenti

Riparte il percorso di formazione rivolto ai docenti tutor dell’orientamento e ai docenti orientatori delle scuole secondarie di secondo grado.

Su Scuola Futura è disponibile la terza edizione del corso “OrientaMenti – Livello base – Secondaria di secondo grado” (ID296541), realizzato da INDIRE su incarico del Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Il programma ha l’obiettivo di fornire agli insegnanti le competenze previste dal Decreto n. 328 del 22 dicembre 2022, in linea con le Linee guida per l’orientamento.

L’accesso è riservato ai docenti delle scuole secondarie di secondo grado di nuova nomina, individuati come tutor o orientatori per l’anno scolastico 2024-2025 e che non abbiano già svolto questa attività nell’anno scolastico precedente.

Struttura del corso

Il corso è strutturato in sei moduli e prevede una fase iniziale di Bilancio in Ingresso, che consente ai docenti di valutare le proprie competenze di partenza rispetto agli argomenti trattati. Ogni modulo include brevi videolezioni, della durata tra 15 e 30 minuti, materiali di approfondimento, riferimenti bibliografici e sitografici.

Certificazione del percorso

Per ottenere l’attestato finale, è necessario seguire tutte le videolezioni obbligatorie, superare i test di fine modulo e completare un Test Finale con 30 domande basate sui contenuti trattati. Il percorso si conclude con la compilazione del Bilancio in Uscita, finalizzato a riflettere sullo sviluppo professionale, e con il Questionario di Gradimento.

Le attività formative sono registrate automaticamente sulla piattaforma e l’attestato di partecipazione viene reso disponibile al termine del corso.

Risorse e supporto

INDIRE mette a disposizione una guida dettagliata, intitolata “Il sistema di tracciamento del percorso formativo OrientaMenti”, con istruzioni pratiche sulla gestione delle attività e l’utilizzo della piattaforma. Inoltre, è disponibile una playlist di video tutorial su YouTube, denominata “Guida alla terza edizione del corso OrientaMenti”, che accompagna i docenti nella navigazione e nella fruizione dei contenuti. La playlist è composta da 10 video suddivisi per moduli e aree tematiche, con lo scopo di ottimizzare l’esperienza di apprendimento.