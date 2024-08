Tutti dieci in pagella, come riuscirci? I consigli di un’alunna che ce l’ha fatta: “Amate i docenti e non studiate per i voti”

Tutti dieci in pagella, come riuscirci? I consigli di un’alunna che ce...

Un’alunna di un liceo calabrese è riuscita nell’impresa di avere tutti dieci, il massimo dei voti, nella pagella di fine anno. Ma come si può fare? La ragazza ha rivelato a Skuola.net i segreti per ottenere una pagella perfetta, riassunti in dieci consigli.

“Nessuna magia, nessun sortilegio, solo amore infinito verso la scuola, fame insaziabile di conoscenza, grandi sogni e tanta perseveranza”, ha detto. La studentessa crede che il suo brillante risultato sia alla portata di tutti: basta seguire alcuni accorgimenti.

Come avere tutti dieci in pagella? Il decalogo

Ecco i consigli dell’alunna:

1. Imparate ad amare la scuola

Amatela la scuola, amatela con tutti voi stessi: non è molto semplice lo so, vi richiederà molto sacrificio e le distrazioni e le difficoltà saranno sempre dietro l’angolo. La scuola è, però, il luogo in cui possono nascere interessi e vere e proprie passioni. In questo ambiente, avete l’opportunità di esplorare nuovi mondi, scoprire chi siete e cosa vi entusiasma davvero. A scuola getterete le basi per il vostro futuro.

2. La curiosità è il motore della conoscenza

Non accontentatevi mai, guardate sempre oltre: la curiosità è il motore della conoscenza. Spingetevi oltre i vostri limiti, ogni sforzo in più vi porterà più vicini ai vostri obiettivi.

3. Sognate in grande

Ponetevi degli obiettivi e date tutti voi stessi per raggiungerli: avere sogni e aspirazioni è fondamentale per dare un senso alla vostra vita. Dopodiché lavorate ogni giorno con dedizione e passione per raggiungerli. Non lasciatevi scoraggiare dalle difficoltà. Ricordate, i sogni sono la materia di cui è fatta la realtà.

4. Il voto è solo un numero

Non studiate mai per un voto: il vero apprendimento va oltre il semplice ottenere buoni voti. Un voto è solo un numero, ma la conoscenza è potere. Fate vostro ciò che studiate, rendetelo parte di voi stessi e vedrete che i voti saranno la vostra ultima preoccupazione.

5. Amate i vostri insegnanti

Gli insegnanti non sono solo fonti di conoscenza, ma anche guide, mentori e modelli. Ogni insegnante ha qualcosa di unico da offrire, un’esperienza, una prospettiva, una passione. Coltivate un buon rapporto con loro, ascoltateli, imparate da loro: gli insegnanti illumineranno il vostro cammino come la luna nelle cupe sere d’inverno.

6. Parola d’ordine: pianificazione

Organizzate il vostro tempo in modo efficace: create un calendario delle vostre attività, suddividete i compiti in piccoli obiettivi giornalieri e settimanali, e rispettate le scadenze. E se non doveste riuscirci, rimboccatevi le maniche e pensate ai vostri obiettivi: nemmeno studiare la notte vi farà più paura.

7. Prendete (vostri) appunti

Prendete appunti rendendoli vostri: gli appunti sono un prezioso strumento di studio che vi aiuteranno a memorizzare meglio e studiare con più facilità.

8. Vivete la scuola da protagonisti

Non limitatevi ad ascoltare passivamente, ma intervenite, ponete domande, esprimete le vostre opinioni. Il dialogo con l’insegnante e con i compagni di classe renderà l’apprendimento più dinamico e coinvolgente.

9. Non dimenticatevi degli amici

Coltivate sane amicizie con i vostri compagni di classe: il lavoro di squadra può arricchire la vostra esperienza scolastica. L’unione fa la forza, e imparare insieme può essere molto più stimolante e produttivo.

10. Non abbiate paura di sbagliare

Errare humanum est. Ogni errore è un’opportunità per imparare e migliorare. La resilienza e la capacità di affrontare le difficoltà con determinazione sono qualità fondamentali per avere successo nella scuola e nella vita. E se riuscirete a farlo, la scuola diventerà un posto sicuro, il vostro posto del cuore. Noi siamo il nostro unico limite: OSATE, SEMPRE!