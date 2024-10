“Un bravo prof? Se mette un voto negativo vicino il weekend, non lo dovrebbe scrivere nel registro elettronico”. Lo dice Marenco

Si continua a parlare di voti a scuola, soprattutto dopo che con la riforma voluta dal ministro Valditara si torna ai “vecchi” giudizi sintetici. Se da una parte c’è chi ne sottolineava l’urgenza, come anche il vice premier Matteo Salvini, dall’altra diversi esperti del settore ne hanno sempre criticato il fine, come il pedagogista Cristiano Corsini.

A intervenire con un video sui social e il professore e scrittore Sandro Marenco, che a proposito dei voti in generale, ha dato un consiglio ai docenti.

Così Marenco: “Le basi per essere un bravo prof: davanti a un voto negativo di una verifica, cosa fa? Se è giovedì, venerdì o sabato te lo tieni per te, non lo pubblichi sul registro, aspetti lunedì. Le basi”.

Intervista a Cristiano Corsini: “La valutazione sintetica è un danno per alunni, famiglie e docenti”

“La valutazione analitico-descrittiva orienta l’apprendimento. Mentre la valutazione sintetica dello studente, con giudizi stringati o voti numerici, è una valutazione che sostanzialmente rendiconta e che lascia immutato il quadro di legittimazione delle disuguaglianze di partenza, perché trasforma il privilegio in merito”. A dirlo alla Tecnica della Scuola è Cristiano Corsini, professore ordinario di Pedagogia sperimentale all’università Roma Tre, commentando il ritorno al giudizio sintetico alla primaria con un emendamento, già approvato in Senato, all’interno del ddl sul voto di condotta. La decisione, ha detto l’accademico che si unisce al coro di proteste contro la norma contenuta nel ddl presto all’esame della Camera, rappresenta “un passo indietro perché dal 2020 la valutazione si era messa in linea con le concrete esperienze valutative più efficaci, svolte da insegnanti nelle scuole e questo allineamento purtroppo ora viene messo in discussione. Anzi non viene neanche discusso, in realtà viene sostanzialmente abbandonato”.

