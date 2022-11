Un docente che dà un pugno al suo studente non è mai giustificabile, senza se senza ma

Da alcuni giorni le cronache si sono riempite di commenti sullo studente di un istituto di Pontedera colpito allo stomaco da un pugno sferrato dal suo insegnante, mentre i compagni di classe riprendevano la scena con lo smartphone. Il docente sembrerebbe essere caduto in una vera “trappola”, con gli studenti che hanno probabilmente architettato gli sberleffi portando il malcapitato prof all’esasperazione: il suo gesto, quindi, è con ogni probabilità l’atto finale di una serie di provocazioni che avrebbero infastidito anche l’adulto più paziente e comprensivo. Le stesse parole della madre del ragazzo colpito allo stomaco, secondo cui il figlio in qualche modo se l’è “cercata”, dimostrano la premeditazione e l’arroganza di diversi suoi studenti nei confronti del loro insegnante.

Quello che non si comprende, però, è come si possa arrivare a giustificare un atto che non può appartenere ad un formatore: il docente, che deve crescere i cittadini del domani dando loro l’esempio, non può lasciarsi andare ad una reazione così smisurata. In nessun caso e contesto. A meno che non sia costretto a difendersi, per legittima difesa.

È come se l’arbitro di una partita di calcio rispondesse per le rime agli insulti del pubblico. Oppure il sacerdote inveisse contro l’ateo che lo apostrofa come un credente ingenuo. O l’agente di polizia malmenasse un giovane che ha bevuto qualche bicchiere di troppo.

Un insegnante che non sa frenare i propri impulsi ha forse bisogno di supporto da parte di personale specializzato o magari anche soltanto di un po’ di sostegno da parte di colleghi un po’ più esperti. In questi casi, lo dicono psicologi e pedagogisti, il lavoro di squadra del team docente è sempre importante. In ogni caso non può essere il genitore del suo studente, colpito con un pugno, a dargli una lezione di stile.

L’autorevolezza degli insegnanti, passa, certamente, lo abbiamo detto tante volte, anche per gli stipendi inadeguati e un’opinione pubblica che gioca contro. Ma certi comportamenti fanno cadere ancora più in basso una categoria che invece meriterebbe rispetto e ben altra considerazione.

In ogni caso, questo e altri casi fanno emergere ancora una volta un’esigenza sempre più sentita: in tutte le scuole dovrebbe funzionare una equipe psico-socio-pedagogica in grado di aiutare docenti, genitori e studenti a gestire situazioni di tensione e di conflittualità sempre più frequenti.