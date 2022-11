Docente dà pugno sullo stomaco ad alunno che lo deride, sospeso: ad immortalare tutto un video girato dai compagni

Ancora episodi violenti a scuola. Stavolta ad esserne vittima è stato un alunno, che è stato addirittura colpito, con un pugno sullo stomaco, da un docente. I fatti, come riporta Ansa, hanno avuto luogo in un istituto superiore di Pontedera, nel Pisano. La ragione di questo gesto inconsulto? A quanto pare lo studente in questione stava vessando verbalmente il professore, deridendolo di fronte a tutta la classe.

Un gesto assolutamente da condannare e in nessun modo giustificabile quello dell’insegnante, che è stato subito denunciato dai genitori dell’alunno. Per il docente è subito scattata la sospensione da parte della dirigenza scolastica. L’episodio, su cui la polizia sta indagando, è avvenuto nei giorni scorsi ma si è avuta notizia, da Il Tirreno, solo ora.

Il video che testimonia i fatti

C’è addirittura una prova che incastra il docente. Il fatto è stato immortalato dai compagni della vittima dell’atto violento del professore con un video girato da uno smartphone della durata di 14 secondi. Per quanto brevi le immagini riprendono l’esatto momento in cui il docente perde le staffe e si volta di scatto verso l’alunno alle sue spalle, intento, a quanto pare, a deriderlo, raggiungendolo con un pugno allo stomaco prima di alzarsi e affrontarlo con aria di sfida.

Secondo quanto riporta PisaToday la classe intera stava ridendo insieme al ragazzo che stava sbeffeggiando e provocando il docente, prima di zittirsi improvvisamente notando che la situazione stava prendendo una brutta piega.

A questo punto il video si interrompe. Resta quindi da ricostruire cosa è successo sia prima che dopo tutto ciò. Cosa stava facendo il ragazzo in questione? Come mai gli studenti erano pronti a riprendere il tutto? Cosa ha spinto il docente a compiere un gesto totalmente opposto al ruolo educativo che ricopre, rendendosi protagonista di un vero e proprio atto violento?

Docenti aggrediti e umiliati: la diretta

