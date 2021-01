Una nuova proposta di Open Day di un istituto piemontese

La propria offerta formativa presentata attraverso una simpatica riproduzione della “Cena con delitto”. L’idea è dell’Istituto di istruzione superiore G. Bonfantini di Novara che vuol far conoscere, nell’open day in programma sabato 16 gennaio sul canale Youtube “Bonfa Channel” la futura scuola di coloro che ne faranno richiesta di iscrizione o attirare semplicemente la curiosità attraverso l’originale iniziativa.

Il prof. Fabio Spinelli spiega che quasi un anno di didattica a distanza ha portato a sperimentare diverse forme di comunicazione per mantenere viva la partecipazione degli alunni (altre iniziative precedenti sono state il Tg e un quiz). L’ultima di queste è appunto la risoluzione di un mistero.

Anche la prof.ssa Carotti e il suo staff si uniscono al progetto sottolineando come la capacità di mettersi in gioco del personale scolastico porti innovazione in un momento critico come quello attuale. Un progetto che proseguirà anche dopo il 16 gennaio con alcune classi e un coinvolgimento in presenza.