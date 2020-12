Una scuola che canta…nonostante tutto

Un coro con tutti i bambini della scuola, nessuno escluso. Almeno 200 alunni che si esibiscono nella chiesa adiacente la scuola. Un’idea che è diventata tradizione anno dopo anno, con canti tradizionali natalizi, canti medievali, rock e pop italiano e internazionale, ballate e ninnananne in tutte le lingue.

Con amici e genitori nel ruolo di musicisti e qualche collaborazione autorevole, l’istituto comprensivo San Francesco di Pelago (Fi) ha portato avanti per vent’anni questa iniziativa.

L’emergenza sanitaria quest’anno pur impedendo di svolgere in presenza il coro, non ha fatto rinunciare alla tradizione facendo augurare buon natale in modalità a distanza.

Guarda l’anteprima del video