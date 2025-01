Unghie troppo lunghe, alunna prende una nota a scuola. Il post virale: “Per determinati corsi devo farle per forza”

In questi giorni è diventato virale un contenuto su TikTok di una ragazza che ha mostrato di aver ricevuto una nota a scuola. Il motivo? Le sue unghie troppo lunghe che, a quanto pare, violano il regolamento di educazione fisica. Da qui il dibattito, anche e soprattutto sulla pagina Instagram del portale Webboh.

In molti si sono schierati con la docente: in effetti, se c’è un regolamento che vieta qualcosa, poco si può obiettare. C’è chi invece crede che si tratti di una grave violazione della propria libertà personale.

La ragazza in questione, che a quanto pare lavora nell’ambito della nail art, ha detto di dover portare unghie così lunghe in quanto sta frequentando dei corsi per imparare il mestiere. “La prof dovrebbe rispettare il fatto che per determinati corsi devo farle per forza”, ha scritto.

Il dibattito

Ecco alcuni dei commenti che vanno a favore della ragazza:

“Al di là dei corsi, è libera di farsi tutte le unghie che vuole”.

“Quindi io non posso fare delle modifiche al mio aspetto perché la mia vita deve girare attorno alla scuola?”.

Ecco chi invece sta con il docente:

“Lo dico da amante delle unghie lunghe, non puoi fare nessuna attività con la palla. Basket, pallavolo, pallamano, le unghie lunghe ti impediscono di fare moltissime discipline sportive. È giusto a quell’età avere le unghie un po’ più corte e sperimentare varie discipline sportive. Abbiamo una vita intera davanti per fare le unghie lunghe, a quell’età lì è giusto sperimentare (e perché no, magari appassionarsi) tutti gli sport”.

“La scuola è un primo approccio verso il mondo del lavoro. A lavoro ci sono delle regole e si deve garantire una professionalità, stessa cosa a scuola. Prima si capisce questa cosa e prima si capisce che in tutti gli ambiti bisogna rispettare e garantire un certo profilo”.

Voti bassi alle alunne con il gel alle unghie

Tempo fa si è aperto un forte dibattito sulla decisione della dirigente scolastica di un liceo di Pozzuoli che ha deciso di mettere voti bassi in Educazione Fisica alle alunne con il gel semipermanente sulle unghie. La preside ha poi deciso di controbattere, sempre sul portale Webboh.

Intanto nella circolare non si fa riferimento al gel, ma semplicemente alla lunghezza delle unghie che, come è stato scritto nel documento, deve essere tale da non impedire alle studentesse impegnate nelle attività di Educazione Fisica di “prendere agevolmente e senza pericolo la palla e gli attrezzi al fine di evitare infortuni che sono già successi”.

Ecco la replica della dirigente: “Ovviamente non espletare le attività motorie comporta una valutazione negativa. si precisa che questa disposizione (già presente nel regolamento d’istituto) è volta esclusivamente alla sicurezza e alla tutela delle studentesse e degli studenti in quanto si sono verificati già casi di infortuni, a causa di unghie lunghe, braccialetti, pendenti etc”.