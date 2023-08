USA, scuole chiuse in alcuni Stati per rischio epidemiologico: il caso

Pare che, nonostante un’importante ed organizzata campagna vaccinale ed il mantenimento di norme di base atte a limitare il contagio nelle scuole – quali segnaletica orizzontale, utilizzo delle mascherine in ambienti comuni, disinfezione regolare delle mani, somministrazione di test quando applicabile – negli USA il caso epidemiologico da COVID-19 costituisca ancora una vera e propria emergenza di carattere sanitario in alcune aree del Paese. A farlo presente sono i dati dell’Istituto di Sanità – incrociati con quelli del Ministero della Salute – statunitense, impegnato ancora nella lotta ai casi COVID-19, specie per i soggetti più fragili, attraverso misure di prevenzione ancora attive nonostante il limitato numero di casi. Questi ultimi, contro ogni previsione, si concentrano presso gli istituti scolastici delle maggiori città in Texas e Kentucky, ove le autorità scolastiche e sanitarie hanno disposto delle chiusure utili a limitare – se non prevenire totalmente – la comparsa di pericolosi focolai d’infezione. Le lezioni, almeno per gli istituti equipaggiati, si svolgono a distanza con fini di prevenzione.

Kentucky, cancellate lezioni in presenza in alcuni distretti

Le autorità sanitarie per le aree in oggetti hanno disposto delle chiusure data la ripresa recente delle attività didattiche. A meno di due settimane dall’inizio dell’anno scolastico, alcuni distretti scolastici del Kentucky ha cancellato le lezioni in presenza per il resto del periodo sino a nuovo avviso dopo che quasi un quinto dei suoi studenti aveva contratto COVID-19, mal di gola, influenza e altre malattie di eziologia virale. Ad esempio il distretto scolastico della contea di Lee, che conta poco meno di 900 studenti, ha iniziato le lezioni il 9 agosto, ma venerdì ha notato un calo della frequenza a circa l’82%, ha detto il sovrintendente Earl Ray Schuler. Lunedì, il tasso è sceso all’81% e 14 membri del personale si sono dati malati, ha detto Schuler, responsabile del distretto. Il distretto ha annullato le lezioni martedì e mercoledì e passerà alla didattica a distanza giovedì e venerdì. Le attività extrascolastiche, comprese le pratiche sportive e i laboratori, sono state cancellati durante la settimana per consentire una pulizia profonda delle scuole, ha affermato Schuler. “Stiamo igienizzando i nostri autobus e i nostri edifici e dando al nostro personale e ai nostri studenti il tempo di guarire”.

Texas tra chiusure e disinfezione dei plessi

Alcuni distretti scolastici nel sud della regione stanno chiudendo temporaneamente gli istituti dopo aver registrato un’ondata di casi di COVID-19 decisamente inattesa ed anomala tra studenti e personale. Il sovrintendente ha annunciato in una lettera lunedì che le scuole saranno chiuse da martedì 22 sino a nuovo avviso, ma comunque sino a massimo fine mese. “La sicurezza e il benessere dei nostri studenti, del personale e della comunità è una priorità assoluta“, il sovrintendente Hector Dominguez Jr. ha scritto in una nota. Ad esempio, Runge, si trova nella contea di Karnes ed è a poco meno di un’ora e mezza da San Antonio. Il distretto scolastico aggiorna frequentemente i numeri dei casi COVID-19 sul suo sito web. Al 21 agosto, il distretto aveva 10 casi attivi su una popolazione studentesca di 170 studenti. Oltre alla chiusura delle scuole, per precauzione verranno cancellate anche tutte le attività e le pratiche extrascolastiche. “Si prega di notare che presto verrà presentato un nuovo calendario didattico, indicando nuove date di insegnamento per gli studenti”, ha detto Dominguez nella comunicazione ufficiale. Anche nel Belpaese, analogamente al resto del mondo, l’emergenza epidemiologica sembra non interessare più: il Ministero dell’Istruzione e del Merito non ha reso noto alcun Vademecum circa la gestione delle situazioni epidemiologiche che possono presentarsi, come è stato reso noto su un articolo de La Tecnica.