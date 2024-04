Piccola economia e grande economia. Pensiamo sì ad industrie, acciaierie, grandi imprese ed infrastrutture, e così via. Ma spesso il denaro vero gira dove meno ce lo aspettiamo. Pensiamo ai consumi di un cittadino medio, sia questo statunitense, tedesco, russo o italiano. Questo non acquisterà travi d’acciaio ma preferirebbe dei semilavorati, acquistabili presso piccoli negozietti al dettaglio, che vendono alimenti, servizi ed accessori ad uso domestico. L’economia di interi paesi – Italia inclusa – è fatta di piccole e medie imprese che gravitano attorno alle abitazioni. L’economia domestica è il cuore pulsante di consumi e delle dinamiche che ne conseguono. La scuola è un validissimo promotore caratterizzante della stessa: la presenza di scuola nell’area delle abitazioni private, così come dei centri commerciali o simili, ne aumenta il valore garantendo una portata ed affluenza sempre costante. Negli USA si può arrivare a pagare oltre 300.000 $ in più una casa sita nei pressi di una scuola, specie se questa appartiene ad un ranking elevato. Ciò naturalmente innesca una serie di azioni ombra proprie della corruzione e concussione ad alti livelli, ove garantire il posizionamento di una determinata scuola in uno specifico livello aumenta il valore degli immobili ed attività nelle vicinanze.

Aumenti e speculazione: il dramma delle famiglie

L’alto costo dell’istruzione inizia molto prima che i ragazzi inizino l’università, mostra un nuovo studio. Quando i genitori cercano una casa in cui mettere radici, spesso cercano i migliori distretti scolastici pubblici. Quelle case tendono a costare di più, quasi 300.000 $ in più in media, secondo il produttore di attrezzature per bambini Chicco che ha analizzato i valori delle case Zillow con le classifiche di Niche dei migliori distretti scolastici negli Stati Uniti. Il valore medio delle case negli Stati Uniti è di 353.748 dollari, mentre la media per il miglior distretto in ogni lo stato è più alto dell’86% a 651.662 $, afferma lo studio. È interessante “quanto sia forte la correlazione tra i valori delle case e le valutazioni delle scuole in tutto il paese”, ha affermato Kyle Beierlein, che lavora come assistente di ricerca presso la società di marketing digitale GoFish per conto di Chicco. “L’aumento significativo si riscontra da costa a costa”. Le abitazioni vicino alle scuole elementari più prestigiose costano il 65% in più rispetto alla casa media di uno stato, mentre le case vicino alle scuole superiori più prestigiose costano circa il 45% in più. “Quindi, in media, vivere vicino alla scuola elementare più apprezzata di un dato stato costa un po’ di più rispetto alla sua scuola superiore più apprezzata”, ha osservato lo studio.

Effetti diretti sul mercato immobiliare

Gli stati in cui si paga il costo più elevato per vivere vicino alla migliore scuola elementare, afferma lo studio, sono:

Connecticut – Per vivere vicino alla principale scuola elementare statale, si paga il 359% in più per la casa. La media statale si aggira intorno ai 377.247 dollari, ma coloro che vogliono che i propri figli si avvicinino alla migliore scuola dello stato devono prepararsi a pagare più vicino ai 1.352.580 dollari

Massachusetts – Mentre le case negli Stati Uniti vengono in media 585.959 dollari, la cifra sale alle stelle fino a 2.033.172 dollari (il più alto nello studio) quando ci si avvicina alla scuola elementare più apprezzata di Weston. Questo è un aumento del 247%.

Tennessee – L’abitazione media ha un valore di circa 305.570 dollari, ma quelle a Brentwood, vicino alla scuola elementare più importante dello stato, sono più alte del 245% arrivando a 1.054.248 dollari.

Tale dinamica, afferma lo studio, contribuirebbe al posizionamento forzato degli istituti locali in ranking non in linea, di fatto provocando una speculazione diretta nel settore immobiliare.