Usr Sicilia, i saluti del nuovo direttore generale Pierro: “Il mio impegno per una scuola inclusiva che raggiunga tutti”

Giuseppe Pierro è il nuovo direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale Sicilia da pochi giorni. Un incarico che lo stesso ex dirigente del Ministero ha accolto con grande entusiasmo e forza di volontà. In un comunicato, il nuovo capo dell’Usr Sicilia ha espresso il suo pensiero, salutando tutti:

“Assumere l’incarico di Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia è per me un onore e un’occasione di crescita, professionale ed umana, che intendo affrontare con impegno ed entusiasmo. Per questo sono grato della fiducia accordatami.

Dopo quasi 20 anni di lavoro al servizio della scuola in Amministrazione centrale, mi trovo oggi a dirigere un Ufficio territoriale. É qui che si assicura l’incontro tra scuola e comunità ed è qui che intendo utilizzare le diverse esperienze e le competenze maturate finora, a vantaggio delle scuole siciliane.

Sono certo di poter contare sulla professionalità di tutto il personale dell’Ufficio Scolastico Regionale e degli Ambiti Territoriali, nonché della collaborazione dei diversi attori coinvolti nel sistema scolastico siciliano che fin qui si sono adoperati per una scuola aperta e attenta, anche in un contesto difficile come quello della pandemia.

Con l’entusiasmo di chi si avvicina al cambiamento, l’emozione di chi si appresta a iniziare un nuovo viaggio e con il proposito di mettermi a disposizione della comunità scolastica siciliana, intendo porgere un sentito augurio a studentesse e studenti, famiglie, Dirigenti Scolastici, docenti e Personale Ata, alle Organizzazioni Sindacali, agli interlocutori delle differenti realtà istituzionali, culturali e sociali del territorio che collaborano con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia per il raggiungimento del successo formativo di ogni singolo alunno.

Come sostenne Nelson Mandela “L’istruzione è l’arma più potente che puoi usare per cambiare il mondo”. Allora, il mio augurio e il mio impegno sono orientati a una scuola inclusiva che raggiunga tutti e sia parte integrante e attiva della società”.