Istruzione 4+2, in Sicilia ammessi alla sperimentazione 26 corsi in 21 istituti tecnici e professionali. Il maggior numero a Messina e provincia

Istruzione 4+2, in Sicilia ammessi alla sperimentazione 26 corsi in 21 istituti...

In Sicilia sono 26 – 193 in tutta Italia – i corsi autorizzati in 21 istituti tecnici e professionali (sono 171 in Italia 9 dal Ministero dell’Istruzione e del merito alla sperimentazione della nuova istruzione tecnica e professionale 4+2.

Tenuto conto del progetto nazionale, le scuole hanno presentato le loro candidature per la riduzione da 5 a 4 anni del percorso di studi, che consentirà l’accesso poi agli ITS (2 anni), in una filiera organica, ma anche all’università o direttamente al mondo del lavoro.

Un percorso di studi svolto in base a un programma arricchito sul fronte del rafforzamento delle competenze di base e di quelle specialistiche, che vede in campo un maggior raccordo con il mondo dell’impresa, con la realtà territoriale e con gli stessi ITS che offriranno una formazione specialistica post diploma, parallela a quella universitaria.

Dei 26 corsi autorizzati, il maggior numero è nella provincia di Messina (8), segue Catania con 5, 4 Siracusa, 4 Caltanissetta, 2 Agrigento, 1 rispettivamente a Trapani, Enna e Ragusa.

Nella provincia di Messina sono: IIS ‘G Minutoli’ (i tre corsi Chimica, materiali e biotecnologie artistiche e ambientali – Costruzioni, ambiente e territorio – Turismo nella sezione ‘Quasimodo’), l’ITET ‘Giuseppe Tomasi di Lampedusa’ di Sant’Agata di Militello, l’ISS ‘Isa Conti Eller Vainicher’ di Lipari, l’ITT-LSSA ‘Copernico’ e l’ITET ‘Enrico Fermi’ di

Barcellona Pozzo di Gotto, l’Istituto Statale F.P. ‘Merendino’ di Capo d’Orlando.

Nella provincia di Catania: l’ISIS ‘Duca degli Abruzzi’ e l’IS ‘De Felice Giuffrida’ di Catania, l’Istituto omnicomprensivo ‘Dalla Chiesa’ di Caltagirone, l’Istituto di istruzione superiore statale ‘Leonardo’ di Giarre, l’Istituto tecnico statale ‘P.Branchina’ di Adrano. Nella provincia di Caltanissetta: l’IISS ‘Mottura’ e l’ITET ‘Rapisardi-da Vinci ‘ a Caltanissetta (i tre corsi Turismo – Costruzioni, ambiente e territorio) – Informatica e telecomunicazioni).

In provincia di Siracusa sono: l’IISS ‘Luigi Einaudi’ e l’IISS ‘Filadelfio Insolera’ di Siracusa, l’IIS ‘Gaetano Arangio Ruiz’ di Augusta (i due corsi Amministrazione, finanza e marketing – Meccanica, meccatronica ed energia). Nella Provincia di Agrigento l’IIS ‘Francesco Crispi’ di Ribera, l’IPSSEOA ‘G.Ambrosini’ di Favara. Nella provincia di Ragusa l’Istituto professionale per l’Enogastronomia e l’ospitalità alberghiera ‘Dante alighieri’, a Enna l’IIS ‘Abramo Lincoln’, a Trapani l’Istituto tecnico economico e tecnologico ‘Girolamo Caruso’.