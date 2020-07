Utilizzazioni 2020/2021, oggi le date ufficiali. Si potrebbe partire già domani

Dopo l’incontro di oggi tra il Capo Dipartimento del Ministero dell’Istruzione e i sindacati per firmare il CCNI utilizzazioni 2019-2022, ci sarebbero i presupposti, cosi riferiscono fonti accreditate, di partire subito con la presentazione delle domande di utilizzazione e assegnazione provvisoria per i docenti titolari in qualsiasi ordine o grado di Istruzione.

Date presumibili per presentazione domande

Recentemente avevamo anticipato la notizia che le domande per la mobilità annuale sarebbero state presentate, in modalità online, sicuramente entro la fine del mese di luglio. Avevamo anche detto che i tempi di presentazione delle domande di utlizzazione e/o assegnazione provvisoria 2020/2021 sarebbero stati al massimo di due settimane, e probabilmente, in attesa dell’ufficialità, si sarebbero potute presentare dal 13 al 25 luglio 2020.

Adesso, fonti accreditate ci dicono, che queste date potrebbero essere anticipate, prevedendo un inizio della presentazione delle domande già da domani 9 di luglio 2020.

Per cui le due settimane potrebbero andare dal 9 al 20 luglio 2020, con pubblicazione dell’OM utilizzazioni già in serata dell’8 luglio.

Niente blocco per i FIT 2018

Sembrerebbe, con grande soddisfazione dei sindacati ( se la notizia dovesse trovare conferma ufficiale), che i docenti del FIT 2018 che hanno svolto l’anno di prova nell’anno scoalstico 2019/2020, possano fare, nonostante il vincolo quinquennale applicato nella mobilità 2020/2021, domanda di assegnazione provvisoria per ricongiungersi ai familiari. Speriamo di potere dare notizie ufficiali e più precise alla fine dell’incontro con i sindacati, anche perché sono in tanti ad attendere decisioni definitive per la mobilità annuale 2020/2021.