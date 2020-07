Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie, domande entro fine luglio

Per la presentazione delle domande di utilizzazione e assegnazione provvisoria ormai ci siamo. Il prossimo 8 luglio 2020 conosceremo, molto probabilmente, le date di presentazione di queste domande di mobilità annuale.

CCNI Utilizzazioni 2019-2022

È prevista nel pomeriggio di mercoledi 8 luglio 2020, come divulgato dal sito della FLC CGIL Nazionale, la riunione in videoconferenza tra il Ministero dell’Istruzione e le organizzazioni sindacali per la firma definitiva del CCNI Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie 2019/2022 del personale docente, educativo e ATA, già sottoscritto nell’ipotesi il 12 giugno 2019.

Il CCNI ha ricevuto il via libera della Funzione Pubblica e del MEF, quindi è stato considerto valido per la mobilità annuale dell’anno scolastico 2020/2021.

Domande entro la fine del mese di luglio

I sindacati hanno chiesto, circa un mese fa, al Capo Dipartimento del Ministero dell’Istruzione le date di presentazione delle domande di utilizzazione e assegnazione provvisoria, ma senza ottenere risposta.

Le domande saranno presentate, in modalità online, sicuramente entro la fine del mese di luglio. I tempi saranno, anche in questo caso, strettissimi. Massimo due settimane, probabilmente, ma occorre attendere l’ufficialità, dal 13 al 25 luglio 2020.