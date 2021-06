Utilizzazioni, assegnazioni provvisorie e concorso STEM: incontro fra OO.SS. e MI

Si è svolto, giovedì 10 un incontro tra le OOSS della scuola e i funzionari del Ministero dell’istruzione per un’informativa e il confronto sulle prossime domande di assegnazione provvisoria del personale docente e ATA e sulla bozza del Bando di concorso STEM previsto dal decreto-legge n. 73 del 2021.

La mobilità annuale

Le domande di assegnazione provvisoria e di utilizzazione del personale docente, probabilmente si potranno presentare dal 15 giugno al 5 luglio 2021 mentre quelle del personale ATA dal 28 giugno al 12 luglio.

La questione dei blocchi

Nella bozza della nota presentata alle Organizzazioni sindacali che dovrebbe dare avvio alle prossime assegnazioni provvisorie e utilizzazioni, l’amministrazione, nel richiamare la non possibilità di ricorrere alla mobilità annuale 2021/22 per tutti i docenti neo-assunti in ruolo l’1/9/2020, a seguito della legge 20 dicembre 2019, n. 159, introduce un analogo blocco, sempre per le assegnazioni provvisorie anche per i docenti che hanno partecipato al concorso straordinario per la scuola secondaria di primo e di secondo grado bandito con DDG n. 85/18 e che sono stati immessi in ruolo il 1° settembre 2019.

Bando di concorso STEM

L’amministrazione ha comunicato la possibile pubblicazione del bando in Gazzetta il 15 giugno prossimo mentre le prove dovrebbero svolgersi nei primi giorni di luglio.

E’ stata presentata alle OO.SS. la bozza del bando di concorso STEM previsto dal decreto-legge n. 73 del 2021 che prevede un concorso ordinario con procedure semplificate per le sole classi di concorso A020 – Fisica, A026 –Matematica, A027 – Matematica e fisica, A 028 – Matematica e scienze e A041 – Scienze e tecnologie informatiche.

E’ una delle novità contenuta nel Decreto Sostegni Bis che prevede delle modificazioni per le procedure concorsuali ordinarie già bandite, senza che ciò comporti la riapertura dei termini per la presentazione delle istanze o la modifica dei requisiti di partecipazione. Si tratta di una anticipazione del concorso ordinario già bandito per le discipline matematico-scientifiche pensata per abbreviare i tempi di svolgimento della procedura concorsuale.

Le prove

La prova scritta è unica e distinta per ciascuna classe di concorso e consiste in più quesiti a risposta multipla, volti all’accertamento delle conoscenze e competenze del candidato sulle discipline della classe di concorso oltre che sulla preparazione informatica e sulla conoscenza della lingua inglese al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue.

La prova scritta, da svolgere nella modalità computer-based si svolgerà nella regione per la quale il candidato ha presentato domanda di partecipazione, si compone di 50 quesiti, 40 dei quali relativi ai programmi previsti per la singola classe di concorso, 5 sulle competenze digitali e 5 sulle competenze della lingua inglese. Non si dà luogo alla previa pubblicazione dei quesiti. Per la classe di concorso A027-Matematica e fisica i 40 quesiti riguardanti i programmi sono suddivisi tra 20 quesiti di matematica e 20 quesiti di fisica.

Per la classe di concorso A028 Matematica e scienze, i 40 quesiti vertenti sui programmi sono suddivisi tra 20 quesiti di matematica e 20 quesiti nell’ambito delle scienze chimiche, fisiche, biologiche e naturali. Ciascun quesito consiste in una domanda seguita da quattro risposte, delle quali solo una è esatta; l’ordine dei 50 quesiti è somministrato in modalità casuale per ciascun candidato.

La prova avrà una durata massima di 100 minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi di cui all’articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

La valutazione della prova è effettuata assegnando 2 punti a ciascuna risposta esatta, zero punti alle risposte non date o errate, è valutata al massimo 100 punti ed è superata da coloro che conseguono il punteggio minimo di 70 punti.

Prova orale

I candidati che hanno superato la prova scritta sono ammessi a sostenere la prova orale, che una durata massima complessiva di 45 minuti e consisterà nella progettazione di una attività didattica, comprensiva dell’illustrazione delle scelte contenutistiche, didattiche e metodologiche compiute e di esempi di utilizzo pratico delle TIC. Sarà accertata altresì la capacità di comprensione e conversazione in lingua inglese almeno al livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue.

Per la valutazione della prova orale la commissione avrà a disposizione un massimo di 100 punti. La prova orale è superata dai candidati che conseguono il punteggio minimo di 70 punti su 100.Superano la prova orale i candidati che conseguono un punteggio complessivo minimo di 70 punti su 100.

Il superamento di tutte le prove concorsuali, attraverso il conseguimento dei punteggi minimi, vale come abilitazione all’insegnamento per le medesime classi di concorso.