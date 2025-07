Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie, come compilare alcune sezioni della domanda

Nell’appuntamento di oggi con la rubrica di consulenza scolastica, il prof. Lucio Ficara risponde ad alcune domande su utilizzazioni assegnazioni provvisorie 2025/2026.

1) Nella domanda di assegnazione provvisoria interprovinciale 2025/2026, sarà possibile dichiarare la precedenza per figli di età superiore ai 6 anni, ma inferiore ai 12? In caso affermativo come si compila la domanda per fruire di questa precedenza?

Si, per i docenti che chiedono di partecipare all’istanza di assegnazione provvisoria interprovinciale, sarà possibile fruire della precedenza per avere figli di età inferiore ai 12 anni. Tale precedenza vale esclusivamente per mobilità annuale in altra provincia rispetto quella di titolarità. Nella sezione D della domanda, ovvero la sezione dedicata alle precedenza, bisogna selezionare la precedenza n.10 in cui è scritto quanto segue: “Il docente usufruisce della precedenza di lavoratore padre/madre avente un figlio di età inferiore ai 12 anni (l’informazione può essere inserita solo dai titolari su altra provincia)”. Tale precedenza di lavoratore padre/madre, oltre ad essere indicata in domanda, deve essere adeguatamente documentata con autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000.

2) Nella domanda di assegnazione provvisoria è possibile anche per i coniugati scegliere di ricongiungersi ai genitori in altra provincia? Necessita per il docente avere la convivenza con i genitori? Come si compila la domanda per indicare il ricongiungimento al genitore?

Per quanto riguarda il ricongiungimento, il docente, anche se coniugato, può fare tranquillamente ricongiungimento al genitore in altra provincia. Tale richiesta di ricongiungimento può essere richiesta anche se il docente è residente con il coniuge e non è nemmeno domiciliato o convivente con il genitore. Per indicare il ricongiungimento al genitore si deve compilare la Sezione F della domanda di assegnazione provvisoria e al punto 16 indicare il comune di residenza del Genitore. Inoltre il docente dovrà compilare e allegare all’istanza di assegnazione l‘autodichiarazione delle esigenze di famiglia in cui specificherà il rapporto di parentela con il genitore, i dati anagrafici del genitore, la residenza e in modo chiara da quando il genitore risiede in tale comune.

3) In quale parte della domanda per utilizzazione e/o assegnazione provvisoria sarà possibile esprimere le cattedre orario esterne su comuni diversi?

Per richiedere anche cattedre articolate su più scuole ubicate in comuni diversi, è necessario compilare la Sezione G2, dove per l’assegnazione provvisoria compare l’opzione al punto 24 per indicare cattedre orario esterne con completamento orario anche su più scuole ubicate in comuni diversi. Nella domanda di utilizzazione per le indicare COE con completamento anche su comuni diversi bisogna compilare il punto 29 sempre della sezione G2.