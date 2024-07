Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie, domande del personale ATA dall’8 al 19 luglio 2024 [NOTA]

Si entra finalmente nel vivo della mobilità annuale. Dopo la sottoscrizione dell’ipotesi di intesa, avvenuta il 27 giugno scorso, il Ministero ha pubblicato l’attesa nota che disciplina la presentazione delle domande per le utilizzazioni e assegnazioni Provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’a.s. 2024/25.

Per il personale docente l’area Istanze on-line per la presentazione delle domande sarà aperta dall’11 al 24 luglio.

Le medesime scadenze devono essere osservate anche dal personale educativo e dagli insegnanti di religione cattolica, che però dovranno utilizzare il modello di domanda pubblicato sul sito del MIM nella sezione Mobilità e dovrà presentare domanda, secondo le modalità previste dal Codice dell’amministrazione digitale (es. posta elettronica certificata), all’Ufficio scolastico territorialmente competente.

Personale ATA

Per quanto riguarda invece il personale ATA, le scadenze sono altre: le istanze di utilizzazione e di assegnazione provvisoria potranno essere presentate a partire dall’8 e fino al 19 luglio 2024.

Per quanto riguarda la modalità, le domande dovranno essere presentate, come negli anni scolastici precedenti, avvalendosi del modello di domanda che sarà reso disponibile nella sezione Mobilità del sito del MIM e dovranno essere inviate, secondo le modalità previste dal Codice dell’amministrazione digitale (es. posta elettronica certificata), all’Ufficio scolastico territorialmente competente.

Chi può presentare domanda

Sono ammessi a partecipare alle procedure di mobilità “annuale” anche i Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi immessi in ruolo a conclusione del concorso ordinario di cui al DD 2015 del 20.12.2018.

È inoltre ammesso a partecipare alle operazioni di assegnazione provvisoria anche il personale ATA reclutato in esito alle procedure selettive di cui all’articolo 58, comma 5 ss., del decreto-legge n. 69 del 2013, nonché in esito alle procedure di cui all’articolo 1, commi 619 e 622, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che sia stato assunto con rapporto di lavoro a tempo parziale e che non abbia beneficiato della trasformazione contrattuale del rapporto a tempo pieno; per il predetto personale l’accesso alle operazioni è possibile solo sulle disponibilità di spezzoni non inferiori al corrispondente orario di servizio in godimento.

Può anche presentare l’istanza di utilizzazione e di assegnazione provvisoria il personale ex lsu o ex co.co.co. con contratto di lavoro a tempo pieno che, per effetto delle modifiche ed integrazioni introdotte dal CCNI sulla mobilità del personale docente, educativo ed ATA per il triennio 2022/2025, sottoscritto in via definitiva in data 18 maggio 2022, avrebbe potuto partecipare alle procedure di mobilità a domanda o d’ufficio.

LA NOTA MIM