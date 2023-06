Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie, la modulistica per l’a.s. 2023/24

Per l’a.s. 2023/24 il personale docente, il personale educativo e gli insegnanti di religione cattolica potranno presentare le domande di utilizzazione e asegnazione provvisoria dal 15 giugno al 5 luglio 2023; il personale ATA potrà presentare le istanze dal 21 giugno al 7 luglio 2023.

Le domande dovranno essere inoltrate dal personale docente in modalità on line utilizzando le funzioni del sistema POLIS.

Le domande sono invece in formato cartaceo per i docenti assunti da GPS e ai sensi del comma 9 bis, i docenti di religione cattolica, il personale educativo e il personale ATA.



Le operazioni sono normate dal CCNI concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. sottoscritto in data 8 luglio 2020 in vigore per gli anni scolastici relativi al triennio 2019/20, 2020/21 e 2021/22 e la cui validità è prorogata per l’anno scolastico 2023-24 con Intesa del 13 giugno 2023.

Modulistica

Il MIM ha pubblicato la seguente modulistica per le domande di assegnazione provvisoria e utilizzazione per l’a.s. 2023/24: