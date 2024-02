Vacanze di Carnevale 2024, ecco le Regioni in cui le lezioni saranno sospese

Vacanze di Carnevale 2024, ecco le Regioni in cui le lezioni saranno...

Lasciate ormai alle spalle le festività natalizie, nel mese di febbraio si potrà di nuovo tirare il fiato con le vacanze invernali o di Carnevale.

È bene però sapere che non tutte le Regioni sospenderanno le lezioni, in quanto le vacanze di Carnevale sono previste solo in alcuni territori.

Vediamo quali.

Basilicata: 12 e 13 febbraio 2024

Bolzano: dal 10 al 18 febbraio 2024

Calabria: 12 e 13 febbraio 2024

Campania: 12 e 13 febbraio 2024

Friuli Venezia Giulia: dal 12 al 14 febbraio 2024

Lombardia: 12 e 13 febbraio 2024

Molise: dal 12 al 14 febbraio 2024

Piemonte: dal 10 al 13 febbraio 2024

Puglia: 12 e 13 febbraio 2024

Sardegna: 13 febbraio 2024

Trento: dall’8 al 13 febbraio 2024

Valle d’Aosta: dal 12 al 14 febbraio 2024

Veneto: dal 12 al 14 febbraio 2024