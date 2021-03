Vaccinazione del personale scolastico, la metà ha già ricevuto la prima dose

Il piano delle vaccinazioni continua a rilento ma per il personale scolastico siamo arrivati a metà del guado della prima dose, per finire si arriverà a luglio 2021.

I dati relativi alle vaccinazioni

Rispetto alle dosi che sono nella disponibilità dell’Italia, ovvero 8.875.500, l’81,2% è stato già vaccinato, ovvero hanno già ricevuto almeno la prima dose 7.204.358 cittadini. Per quanto riguarda le categorie ad oggi sono stati vaccinati 2.809.712 Operatori Sanitari e Sociosanitari, 1.141.914 Personale non sanitario, 497.271 Ospiti Strutture Residenziali, 1.893.746 Over 80, 194.607 Forze Armate e 667.108 Personale Scolastico. Per quanto riguarda il personale scolastico, si registra che più del 50% è quindi già stato vaccinato almeno per la prima dose.

Dati vaccini a scuola per Regione

Prima regione per numero di vaccini fatti al personale scolastico è la Campania 87.402, seconda Puglia 82.590, terzo Lazio 75.765. Il Piemonte ha vaccinato 50.731 operatori scolastici, la Lombardia invece 52.633.

La Sicilia ha vaccinato 56.255 dipendenti delle scuole, la Calabria solamente 3811. La Toscana ha vaccinato, tra docenti, dirgenti scolastici e personale Ata, 56.482 mentre l’Emilia Romagna 56.181 e il Veneto 54.372.

Vaccinati più femmine che maschi

In generale sono state vaccinate 4.368.447 femmine e 2.835.911 maschi, nella scuola la percentuale delle donne è molto più alto di quello dei maschi perché i docenti sono prevalentemente di genere femminile soprattutto alla scuola dell’infanzia e alla primaria.

Fasce di età maggiormente over 80

Per fascia di età il numero maggiore di vaccinati risulta essere tra gli 80 e i 90 anni, 2.316.981 gli over 80, mentre a ruota seguono la fascia di età tra 50 e 59 annim dove risultano vaccinati 1.382.072.

