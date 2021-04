Vaccini, Figliuolo annuncia il 60% entro luglio. E il personale scolastico?

Le vaccinazioni procedono spedite, il ministro della salute Speranza ha annunciato il dato di 500mila somministrazioni effettuate nella giornata di ieri, 29 aprile. A confermare il trend positivo è stato il commissario straordinario Figliuolo, ospite di ‘Porta a Porta‘. Il generale ha annunciato che per metà luglio il 60% della popolazione sarà vaccinato con prima e seconda dose e si raggiungerà al 60% l’immunità di gregge. L’obiettivo dichiarato è quello di raggiungere l’80% per settembre: “Per questo prevedo un’estate abbastanza tranquilla, sempre portando la mascherina” ha affermato Figliuolo.

Il generale ha confermato che le dosi sono arrivate (4 milioni e mezzo di dosi nell’ultima settimana) e 15 regioni sono sopra la media, e sfruttando l’organizzazione degli hub vaccinali, ci sono le potenzialità per arrivare anche a 600-700mila somministrazioni al giorno.

Per adesso rimane il concetto di classe di età, ma quando saranno messi in sicurezza gli over 80, 70 e 65, si potrà dare possibilità alle aziende di vaccinare il proprio personale, probabilmente entro fine maggio.

E il personale scolastico?

Le parole del commissario straordinario lasciano sperare il personale scolastico che, come abbiamo spiegato in un altro articolo, vivono nell’incertezza dopo lo stop del governo Draghi. Tra chi attende la seconda dose, chi è indeciso se sottoporsi (dopo lo stop ad AstraZeneca per gli under 60) e chi non è arrivato neanche alla somministrazione della prima dose. Servirà chiarire tempi e modalità per l’intera categoria.

C’è poi il certificato vaccinale, rilasciato dalle regioni, con le informazioni riguardo le somministrazioni (due dosi o monodose nel caso di Johnson) e sia per chi è guarito dalla malattia. Altra attestazione, che dura 48 ore, quella per chi fa il tampone e che darà la possibilità di muoversi liberamente in tutta Italia.