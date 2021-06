Vaccini scuola, al via in Sicilia la fascia 12-15 anni. La Germania dice no

Vaccini scuola, al via in Sicilia la fascia 12-15 anni. La Germania...

Sono partite in Sicilia le vaccinazioni alla fascia d’età 12-15 anni. Le prenotazioni sono partite mercoledì 9 giugno e già da ieri, 10 giugno, la risposta degli adolescenti è stata significativa.

Diversi sono stati infatti i giovanissimi che si sono presentati, accompagnati da un genitore, a farsi somministrare la prima dose di Pfizer. L’Agenzia Italiana del Farmaco ha infatti autorizzato solo quest’ultimo vaccino per la fascia d’età al momento più bassa coinvolta. Secondo la Regione, i giovani coinvolti sarebbero circa 163mila. I centri e gli hub a disposizione sono gli stessi che coinvolgono le fasce d’età più grandi.

Nel Lazio il 12 e 13 giugno si svolgerà il junior open day, sempre su prenotazione e con la partecipazione di pediatri di libera scelta.

Il no della Germania

Negli altri Stati le valutazioni sono differenti. Gli Stati Uniti sono stati i primi ad aprire alle vaccinazioni per i 12-15enni. Ma è notizia recente che la Germania ha sconsigliato la vaccinazione Pfizer per i giovani dai 12 ai 17 anni, a meno che non soffrano di malattie pregresse.