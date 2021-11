Vaccini scuola, De Luca: “Al via la campagna straordinaria per il personale scolastico”

Vaccini scuola, De Luca: “Al via la campagna straordinaria per il personale...

Intervenuto nella classica conferenza del venerdì sulla propria pagina Facebook, il governatore della Campania Vincenzo De Luca ha annunciato un’importante novità per il mondo della scuola. Sta infatti per partire la campagna straordinaria di vaccinazione per il personale scolastico, individuato come categoria prioritaria insieme al personale socio-sanitario:

“La quarta ondata è pienamente presente anche nel nostro Paese, è un film che potevamo già vedere – spiega De Luca – Oggi 869 positivi in Campania, se cresce ancora il numero, avremo i nostri ospedali ingolfati. Martedì faremo il punto della situazione. La priorità oggi è il personale socio-sanitario. Bisogna fare le terze dosi perché hanno fatto il richiamo tra gennaio e febbraio. L’altra priorità è il personale scolastico. Siamo stati la prima Regione d’Italia e voglio ringraziarli”.

“Dai prossimi giorni dobbiamo partire con la campagna straordinaria di vaccinazione del personale scolastico. Sono convinto che avremo una prova straordinaria, l’obiettivo è completare entro metà dicembre tutto il personale scolastico, 170mila soggetti. È la categoria più esposta perché i bambini sotto gli 11 anni non sono vaccinati e sono vettori di contagio. L’esigenza è quella di non chiudere di nuovo le scuole, ma se ci fossero decine di focolai la chiusura sarebbe inevitabile. Sono convinto che non succederà perché avremo una prova straordinaria di senso di responsabilità e di senso civico”.