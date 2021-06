Vaccini scuola, Speranza: “Giusto vaccinare i bambini in vista di settembre”

Vaccinare gli studenti il più possibile in vista del nuovo anno scolastico. È il monito che lancia il ministro della salute Roberto Speranza, intervenuto a DiMartedì su La7:

“La campagna vaccinale sta andando molto bene, ringrazio gli italiani, tanti giovani in fila a vaccinarsi, è una Paese che vuole ripartire. Il vaccino ha bisogno però di alcune settimane per diventare prevalente. Abbiamo superato 38 milioni e mezzo di dosi somministrate ma siamo 60 milioni di abitanti. Molte di queste dosi sono state date in doppia dose. Abbiamo bisogno ancora di svariate settimane per arrivare a un numero sufficiente che ci consentirà di aprire una nuova fase.

“Abbiamo la certezza che il vaccino funzioni, ci sono dei rarissimi casi di natura avversa e li stiamo continuando a studiare. Guardiamo i decessi, da qualche settimana sotto i 100, sarò felice il giorno in cui non ne avremo neanche uno. Il messaggio di fondo è semplice: i vaccini restano l’arma fondamentale per chiudere questa stagione”.

“In questo momento è stato approvato solo Pfizer per i bambini dai 12 ai 16 anni. Penso sia un vaccino efficace e sicuro, ed è giusto farlo in vista di settembre. Un vaccino a questa età mette in sicurezza quella persona ma anche gli anziani che entrano in contatto con quella persona”.

“Tra l’anno scorso e quest’anno c’è una differenza fondamentale: il vaccino. Se mi avessero detto un anno fa che eravamo alla soglia delle 40 milioni di somministrazioni, non ci avrei creduto”.