Vaccini scuola,ci sono anche in questo caso i soprannumerari

Chi sono i soprannumerari del vaccino nelle scuole? Sono coloro che avendo il ruolo oppure l’incarico in una regione, ma essendo residenti in altra regione, magari anche limitrofa, si vedono negare il vaccino dall’Azienda Sanitaria del territorio di ubicazione della scuola e dovrebbero rientrare nella provincia di residenza per vaccinarsi.

Migliaia i docenti che lavorano fuori regione

Per esempio come riferisce l’Ansa, alcune migliaia di docenti e di personale Ata vivono in Campania (gran parte nel Napoletano) ma prestano servizio in regioni limitrofe.

Sono tantissimi e sono quelli che affollano, prevalentemente, i treni regionali che partono all’alba da Napoli verso Roma. Per loro però ai disagi quotidiani fatti per conquistare un posto di lavoro vicino casa, in questi giorni, si è aggiunta un’altra angoscia: quella di non sapere dove potersi vaccinare perché non inseriti in alcun elenco. Si tratta dei cosiddetti docenti soprannumerari del vaccino, che non sono nell’elenco dei richiedenti il vaccino AstraZeneca perché non residenti nel luogo in cui lavorano e non sono nemmeno messi in elenco dove sono residenti perché non prestano servizio dove vivono.

Alcuni Dirigenti Scolastici, specifica una nota Ansa, hanno sollecitato il Presidente De Luca ed i Ministri dell’Istruzione e della Salute per risolvere il problema di questi soprannumerari del vaccino.

Moltissimi precari fuori Regione

I precari che lavorano fuori dalle loro regioni di residenza sono davvero moltissimi, spesso sono meridionali che hanno un incarico annuale nelle scuole del nord Italia. Questi docenti per vaccinarsi dovrebbero rientrare nei terriotri di residenza, fare il vaccino per poi rientrare in servizio. Oltre il disagio di dovere chiedere giornate di permesso per fare il viaggio di andata e ritorno, il vaccino e l’eventuale post vaccino prima di ripartire, c’è anche da tenere conto delle spese che tutto questo comporta.

Gli esodati del vaccino a scuola

Infine ci sono anche qualche centinaio o forse anche migliaio di esodati del vaccino scolastico. Sono i docenti e il personale Ata che ha superato i 65 anni, a cui non viene somministrato il vaccino AstraZeneca.

Questi docenti, ormai alla soglia della pensione, si sento esclusi e non considerati. Per loro niente vaccino almeno per adesso, ma chiedono di sapere se, e con quale vaccino, potranno essere vaccinati anche loro.