Vaccino 5 dosi, l’errore in Germania che preoccupa

Vaccino anti Covid. L’errore in Germania, come riportato dall’ANSA: a otto dipendenti di una casa di cura per anziani sarebbero state iniettate per errore 5 dosi di vaccino. Quattro degli otto dipendenti sono in osservazione in ospedale in via precauzionale, avendo manifestato leggeri sintomi influenzali subito dopo.

Tuttavia non dovrebbero esserci controindicazioni particolarmente significative. Biontech, infatti, rassicura: in fase di sperimentazione sono state somministrate dosi maggiori di quanto previsto sui candidati, senza conseguenze gravi.

L’AIFA

Un errore che potrebbe essere dovuto al fatto che ogni flacone di vaccino contiene più dosi, come spiega anche l’agenzia italiana per il farmaco (AIFA) appena ieri 28 dicembre:

Con l’obiettivo di utilizzare tutto il prodotto disponibile in ciascun flaconcino ed evitare ogni spreco, l’AIFA, in accordo con quanto stabilito dalla sua Commissione Tecnico Scientifica, rende noto che, ferma restando la necessità di garantire la somministrazione del corretto quantitativo di 0.3 ml a ciascun soggetto vaccinato attraverso l’utilizzo di siringhe adeguate, è possibile disporre di almeno 1 dose aggiuntiva rispetto alle 5 dosi dichiarate nel Riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP).

