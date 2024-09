Valditara contestato e interrotto da un ragazzo, la sua replica: “Conosco gli studenti, tu sei solo un provocatore”

Il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara è stato contestato e interrotto da uno studente. Tutto è avvenuto, come riporta Il Corriere della Sera, a Torino ieri, 25 settembre. Il numero uno di Viale Trastevere è stato accolto da alcuni cori, finché un ragazzo è riuscito ad avvicinarsi a lui malgrado lo schieramento di forze dell’ordine.

L’offesa del ragazzo

“Valditara, lei si deve vergognare”, lo ha interrotto nella tensostruttura allestita per gli incontri, prima di essere portato via a forza. “Tu adesso lascia parlare, altrimenti sei un intollerante e antidemocratico, lascia parlare e abbi rispetto – ha risposto il ministro -. Io conosco meglio di te gli studenti, tu non sei uno studente, sei solo un provocatore”.

“Questa vedete è la dimostrazione dell’intolleranza e della scarsa democrazia di certi soggetti che pensano di rappresentare gli studenti – ha poi commentato il ministro, rivolgendosi alla platea -. E invece rappresentano soltanto sparute minoranze che vogliono interrompere un civile dibattito”.

Un’ora prima il ministro era stato contestato anche davanti ad un professionale. La visita torinese era iniziata alle 15 in un Istituto comprensivo, dove i bambini hanno accolto il ministro cantando l’inno nazionale.