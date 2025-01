Valditara: “Da Papa Francesco una grande lezione contro il bullismo a scuola”

Anche il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha commentato positivamente le parole di Papa Francesco sul bullismo: In un post su X, il Ministro ha scritto:

“Da Papa Francesco una grande lezione contro il bullismo a scuola: il bullismo educa alla guerra, alla violenza contro l’altro, non al rispetto e alla pace”.

Papa Francesco: “Il bullismo a scuola prepara alla guerra, non alla pace”

Il Papa lancia l’allarme bullismo nelle scuole. Lo ha fatto nell’udienza con alcune associazioni cattoliche del mondo educativo: “A scuola voi potete immaginare la pace, ossia porre le basi di un mondo più giusto e fraterno, con il contributo di tutte le discipline e con la creatività dei bambini e dei giovani”.

Il pontefice ha poi aggiunto: “ma se a scuola voi fate la guerra tra di voi, se a scuola voi fate i bulli, con le ragazze i ragazzi che hanno qualche problema, questo è prepararsi per la guerra non per la pace”. “Per favore mai fare i bulli”, “non dimenticate questo”.