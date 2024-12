Valditara in Algeria firma due accordi su istruzione e formazione

Il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, è in visita ufficiale in Algeria per firmare due accordi di collaborazione nei settori dell’istruzione e della formazione professionale.

L’obiettivo è portare nel Paese nordafricano l’eccellenza della formazione italiana, replicando i modelli già attuati in Etiopia ed Egitto, con l’istituzione di scuole italiane altamente specializzate in tecnologia.

Durante la sua visita, Valditara incontrerà i nuovi ministri algerini dell’Educazione nazionale, Mohamed Seghir Saadaoui, e della Formazione professionale, Yacine el Mahdi Oualid.

Entrambi sono stati nominati lo scorso 18 novembre a seguito del rimpasto di governo voluto dal presidente Abdelmadjid Tebboune.

In agenda ci sono anche visite a un liceo, a un centro di formazione professionale e alla scuola paritaria italiana “Roma”, punto di riferimento per la comunità italiana nella capitale Algeri.

L’iniziativa si inserisce nel quadro del Piano Mattei per lo sviluppo dell’Africa e punta a diversificare la collaborazione bilaterale, andando oltre il tradizionale focus sull’energia e aprendo nuove prospettive di sviluppo condiviso.