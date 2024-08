Valditara: “L’integrazione vera passa dall’italiano e dai nostri valori”

Il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha ribadito l’importanza dell’insegnamento della lingua italiana e dei valori patriottici nelle scuole come strumenti fondamentali per l’integrazione. Durante la giornata conclusiva del Meeting di Rimini e come riporta Il Giornale, il ministro ha sottolineato che l’integrazione deve partire dalla conoscenza dell’italiano, definendola come il vero veicolo per l’inclusione sociale e culturale. “Se non andiamo a potenziare l’insegnamento dell’italiano – ha affermato – non facciamo vera integrazione“.

Valditara ha inoltre evidenziato come la Carta Costituzionale e il concetto di “Patria” siano alla base dell’integrazione e della costruzione di una comunità nazionale forte e coesa. Ha richiamato l’attenzione sul ruolo della scuola nel superare le disuguaglianze linguistiche e culturali, un tema di grande attualità in un’Italia sempre più multietnica.

In questo contesto, il ministro ha criticato il modello educativo precedente, sottolineando la necessità di un approccio nuovo, centrato sul potenziamento dell’italiano e sulla valorizzazione delle differenze individuali. “Dobbiamo uscire da quel modello vecchio di scuola che considerava l’unitarietà dell’intelligenza – ha affermato – Ci sono talenti diversi e questi talenti vanno valorizzati”.

Infine, Valditara ha ribadito la necessità di un insegnamento dell’educazione civica che coinvolga tutti i docenti, promuovendo la centralità della persona e dei valori costituzionali. Secondo il ministro, solo attraverso un’istruzione che mette al centro i valori della solidarietà, del lavoro, della libertà e della responsabilità, sarà possibile costruire una società più equa e inclusiva, capace di affrontare le sfide dell’immigrazione.