Valditara: sulla vicenda Raimo c’è malafede. Le risposte in Parlamento

Il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, riferendosi all’interrogazione parlamentare presentata da Avs, che chiede chiarimenti sulla sua posizione riguardo ai provvedimenti adottati dall’ufficio scolastico del Lazio nei confronti del prof Christian Raimo, dopo che quest’ultimo ha rivolto al ministro parole giudicate offensive, ha dischiarato:

“Le polemiche – riporta in un video della Press- sollevate in questi giorni sono in buona parte politicamente strumentali e anche fondate su malafede. Non polemizzo con nessuno, ma rimasi molto colpito da quelle frasi”.

“Lo dissi a suo tempo, ma non intendo ritornare sulla questione. Questa è una responsabilità che compete agli uffici amministrativi che non dipendono da un organo politico, che sono collegiali, e che decidono in totale autonomia. Sarebbe un abuso da parte di un organo politico se dovesse imporre una soluzione piuttosto che un’altra. I cittadini sono uguali davanti alla legge. Esistono codici disciplinari e decreti del Presidente della Repubblica che devono essere vagliati dagli organi competenti, i quali prendono le decisioni in piena autonomia”.