Valditara: “Uno psicologo per scuola? Oneroso. Non dimentichiamoci del burnout dei docenti, il loro lavoro è difficile”

Valditara: “Uno psicologo per scuola? Oneroso. Non dimentichiamoci del burnout dei docenti,...

Il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara oggi, 20 marzo, ha presenziato all’inaugurazione della fiera Didacta 2024 a Firenze.

Oltre a parlare di intelligenza artificiale, didattica innovativa e docente tutor, Valditara ha discusso in merito al protocollo firmato ieri tra Ministero e Ordine degli Psicologi: “Uno psicologo in ogni scuola al momento sarebbe oneroso. L’idea è partire da presìdi territoriali al servizio di studenti e docenti. Noi dobbiamo supportare i docenti, che hanno un lavoro particolarmente difficile, non dimentichiamoci del burnout. Un presidio psicologico al servizio di studenti che abbiano necessità. Si tratta di un primo intervento strutturale che abbiamo voluto avviare”, queste le parole del capo del dicastero di Viale Trastevere.

Cosa prevede il protocollo

A seguito dei gravi episodi di violenza che hanno coinvolto giovani e giovanissimi, scrivono da Viale Trastevere, appare altresì necessario promuovere nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado la cultura del rispetto della persona. Mim e Cnop intendono attuare una proficua collaborazione finalizzata alla prevenzione dei disagi psico-comportamentali di studentesse e studenti, al potenziamento dei percorsi progettuali per l’acquisizione di competenze personali per la vita e alla promozione del benessere psico-relazionale nei confronti di tutti i soggetti della scuola.

Per l’attuazione delle finalità citate il Ministero e l’Ordine si impegnano ad avviare, in via sperimentale, la progettazione di presìdi territoriali di esperti psicologi a supporto delle scuole volti a favorire il superamento delle fragilità evolutive nei contesti scolastici, anche con riferimento alle situazioni di svantaggio sociale e culturale che ostacolano i processi di socializzazione e partecipazione alla vita della comunità scolastica, oltre che a supportare le istituzioni scolastiche nell’attuazione di percorsi progettuali volti a prevenire e contrastare la violenza e il bullismo.

