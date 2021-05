Valutazione alunni: formativa o sommativa? Il corso gratuito della ‘Tecnica della Scuola’

L’ultimo caso di cronaca relativo alla studentessa bendata ha messo a nudo, se fosse ancora necessario, tutti i limiti e le difficoltà della valutazione degli alunni in tempo di pandemia. Come cambia la valutazione con le nuove modalità didattiche?

La valutazione formativa prevalga su quella sommativa

Nell'ultimo anno, il Ministero dell'istruzione ha diramato alcuni documenti con riferimenti alla valutazione degli apprendimenti e in tutti veniva ribadita la necessità di privilegiare la funzione formativa della valutazione sulla funzione sommativa, fiscale.

Durante la convivenza con il virus ci si deve muovere in questa direzione: troppe incertezze gravano sul nuovo anno scolastico, ma alla valutazione, con la didattica in aula o con la Didattica Digitale Integrata deve essere assicurata costanza e trasparenza. La garanzia di questi principi consentirà di rimodulare l’attività didattica in funzione del successo formativo di ciascuno studente, avendo cura di prendere ad oggetto della valutazione non solo il prodotto, quanto l’intero processo di apprendimento/insegnamento.

Le competenze di valutazione

Ecco alcune competenze che sarebbe bene potenziare in funzione di un nuovo approccio valutativo:

Prendere consapevolezza degli errori sistematici nella valutazione scolastica per evitarli:

Padroneggiare diverse modalità di valutazione in contesti differenti;

Sviluppare le tecniche dell’osservazione per la valutazione dei processi, oltre che dei risultati;

Padroneggiare le tecniche di costruzione delle prove esperte e delle rubriche valutative.

