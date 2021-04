Studentessa bendata, chiesta interrogazione parlamentare al ministro Bianchi

La vicenda della ragazzina bendata durante un’interrogazione in DaD in un liceo veronese, non è passata inosservata, scatenando non poche polemiche. L’Ufficio scolastico del Veneto ha avviato accertamenti contattando il dirigente scolastico del liceo, provando a ricostruire l’accaduto. Non si sa ancora se verranno presi provvedimenti nei confronti della professoressa protagonista dell’episodio. Intanto anche la politica si è insediata nel caso. La sottosegretaria all’istruzione Barbara Floridia ha dichiarato: “La cultura del sospetto non rientra tra gli obiettivi della scuola: il gesto della professoressa mi sembra eccessivo ed inopportuno. Abbraccio la studentessa e le invio la mia solidarietà”.

Nicola Fratoianni di Sinistra Italiana si è detto stupito dell’accaduto e ha annunciato la presentazione di un’interrogazione parlamentare al ministro Bianchi affinchè l’Ufficio scolastico del Veneto assuma i dovuti provvedimenti. A chiedere l’interrogazione anche Alessia Rotta, presidente della commissione Ambiente della Camera dei Deputati.

L’Unione degli studenti sottolinea l’aspetto del “copiare” preso in considerazione dal sistema scolastico piuttosto che quello dell’”apprendere”.

E mentre l’episodio ha fatto il giro del web, spunterebbe che nella stessa interrogazione, altri due alunni avrebbero ricevuto lo stesso trattamento. I genitori però si dividono, alcuni sospettano che che gli studenti potessero barare e che quindi era giusto prendere provvedimenti.

Le associazioni studentesche promettono nuove manifestazioni contro la DaD e alcune metodologie adottate nel corso della didattica a distanza, dopo quella di mercoledì.

