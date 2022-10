Valutazione, come usare i dati per il miglioramento? Intervista a Francesca Storai (Indire) – RIVEDI LA DIRETTA

Francesca Storai è ricercatrice Indire, dove lavora da 2000. Si è occupata di formazione docenti e si è occupata di formazione degli insegnanti, ambienti e modelli di apprendimento orientati all’innovazione scolastica. Attualmente è responsabile struttura che si occupa della “Valutazione dei Processi di innovazione”.

Con lei, in occasione di Didacta Sicilia, discuteremo dell’uso dei dati come strumento per il miglioramento e dell’importanza di una progettazione unitaria e di un ripensamento degli obiettivi formativi in ottica di rendicontazione sociale. Hashtag della seconda giornata, venerdì 21 ottobre, #pedagogia.

La Tecnica della Scuola a Fiera Didacta Sicilia

La Tecnica della Scuola, nel campo dell’informazione scolastica da oltre 70 anni, è presente alla Fiera Didacta Sicilia, all’interno dello stand 13, per parlare delle novità del mondo della formazione dei docenti e degli studenti.

Le attività della Tecnica della Scuola a Fiera Didacta Sicilia, in duplice qualità di testata giornalistica e di ente di formazione accreditato dal MI, saranno molteplici. Nel nostro stand avranno luogo momenti formativi e d’approfondimento, con incontri e interviste a esperti di didattica e pedagogia e formatori.

In particolare, ogni giornata della fiera sarà dedicata ad un ambito specifico di forte interesse per docenti ed educatori: il 20 ottobre si aprirà con la didattica, il 21 ottobre si proseguirà con la pedagogia e il 22 ottobre si chiuderà con tematiche relative all’inclusione.

Come seguire tutti gli eventi della Tecnica della Scuola a Didacta Sicilia

Per non perdere nessun appuntamento organizzato dalla Tecnica della Scuola a Fiera Didacta Sicilia è stata creata una pagina apposita che contiene tutte le informazioni relative a ciò che avverrà nel nostro stand all’evento nel corso dei tre giorni.