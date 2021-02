Valutazione scuola primaria. I giudizi non riguardano i bambini ma gli apprendimenti. Cosa devono fare i genitori? [VIDEO]

Già ci siamo occupati in un video precedente di spiegare cosa devono sapere i genitori a proposito della “nuova valutazione” che sta entrando in vigore nella scuola primaria.

Proponiamo ora un secondo video per dare qualche semplice suggerimento su come “leggere” la scheda di valutazione e come comportarsi con i docenti e con i figli.

La prima regola da avere ben chiara è che i giudizi non riguardano mai l’alunno o l’alunna ma gli obiettivi di apprendimento.

Anche un giudizio negativo non deve essere letto come un giudizio sulla persona.

E poi, cosa fare per aiutare il bambino in difficoltà?

La regola numero uno deriva dalla miglior pedagogia contemporanea: procedere lentamente e a piccoli passi, senza voler accelerare i tempi più del necessario.

Ricordate che c’è persino chi parla di pedagogia della lumaca.