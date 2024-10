Vandali in azione: rubata la copertura del tetto all’istituto Saladino di Palermo

Un altro spiacevole episodio ha interessato l’istituto comprensivo Giuliana Saladino di Palermo. Nella notte tra giovedì e venerdì scorso infatti, alcuni malviventi si sono introdotti nella scuola e hanno rubato la copertura in rame del tetto. Come riporta il ‘Giornale di Sicilia’ i banditi hanno smontato i pannelli di metallo utilizzati per garantire il deflusso dell’acqua piovana ed evitare infiltrazioni.

I carabinieri, dopo la denuncia del dirigente scolastico Giusto Catania, si sono recati all’istituto, tentando di rilevare impronte e di estrapolare le immagini del sistema di videosorveglianza. L’istituto Saladino, situato nel quartiere Cep di Palermo, non è nuovo ad atti vandalici, sempre denunciati dal dirigente Catania.

Emergenza fumi tossici: evacuata scuola di Palermo. Il ds: “Per tutelare la salute collettiva di studenti e personale”

Troppi rifiuti bruciati nei pressi della scuola hanno portato all’evacuazione urgente dell’Istituto comprensivo Giuliana Saladino di Palermo. Il dirigente Giusto Catania ha disposto la misura per proteggere studenti e personale dai fumi potenzialmente tossici, emanati da una catasta di rifiuti incendiati vicino all’edificio scolastico di via Barisano da Trani.

La decisione, comunicata dallo stesso dirigente, è stata presa dopo aver rilevato la diffusione di cattivi odori all’interno della scuola, che hanno sollevato preoccupazioni riguardo possibili esalazioni tossiche. “Per tutelare la salute collettiva delle studentesse e degli studenti, oltre alla sicurezza del personale scolastico, ho disposto l’evacuazione immediata dei locali,” ha spiegato Catania nel suo ordine di evacuazione.

Nell’ordine, è stato specificato che i docenti dovranno informare tempestivamente le famiglie e organizzare l’abbandono dell’edificio nel modo più rapido possibile.