Viaggi in Europa per i 18enni, parte il concorso DiscoverEU: saranno selezionati 35.000 giovani, domande entro il 16 ottobre

Viaggi in Europa per i 18enni, parte il concorso DiscoverEU: saranno selezionati...

Al via DiscoverEU, un’azione del programma Erasmus+ (2021-2027), che ha lo scopo di offrire ai giovani di 18 anni un’esperienza di viaggio capace di promuovere il loro senso di appartenenza all’Unione europea, consentendo loro di esplorare la diversità dell’Europa, il suo patrimonio culturale e la sua storia, entrare in contatto con persone provenienti da tutto il continente e, in definitiva, scoprire se stessi.

Nell’autunno del 2024 la Commissione europea e l’Agenzia esecutiva europea per l’istruzione e la cultura (EACEA) selezioneranno almeno 35 000 giovani che soddisfano i criteri di ammissibilità.

Requisiti di ammissione

I candidati devono:

avere 18 anni al 1° gennaio 2025, vale a dire essere nati tra il 1° gennaio 2006 (incluso) e il 31 dicembre 2006 (incluso);

essere cittadini o residenti di: uno dei 27 Stati membri dell’Unione europea, comprese le sue regioni ultraperiferiche (Guyana francese (FR), Guadalupa (FR), Martinica (FR), la Riunione (FR), Mayotte (FR), Saint-Martin (FR), Azzorre (PT), Madera (PT) e Isole Canarie (ES)) oppure, in alternativa, essere cittadini di uno dei 27 Stati membri dell’Unione europea e residenti in uno dei paesi e territori d’oltremare (PTOM) associati all’Unione europea: Aruba (NL), Bonaire (NL), Curação (NL), Polinesia francese (FR), Territori australi e antartici francesi (FR), Groenlandia (DK), Nuova Caledonia (FR), Saba (NL), Saint Barthélemy (FR), Sint Eustatius (NL), Sint Maarten (NL), Saint Pierre e Miquelon (FR), Wallis e Futuna (FR), oppure uno dei paesi terzi associati al programma Erasmus+: Islanda, Liechtenstein, Macedonia del Nord, Norvegia, Serbia e Turchia.

inserire nel modulo di domanda online il numero corretto della carta d’identità o del passaporto o il numero di residente.

I candidati selezionati possono partecipare solo se:

iniziano il viaggio in uno dei paesi ammissibili a DiscoverEU al momento della decisione di selezione;

hanno intenzione di viaggiare almeno 1 giorno e al massimo un mese;

hanno intenzione di recarsi almeno in un paese straniero che sia ammissibile per DiscoverEU al momento della decisione di selezione;

sono disposti a diventare ambasciatori DiscoverEU.

Cosa si vince

La Commissione europea e l’EACEA forniranno ai vincitori un pass DiscoverEU per esplorare l’Europa tra il 1° marzo 2025 e il 31 maggio 2026 per un periodo massimo di un mese.

In linea di massima i vincitori viaggeranno in treno.

Ai vincitori sarà inoltre concessa una carta europea per i giovani (EYCA). Valida per un anno dal momento dell’attivazione, la carta offre ai giovani tutta una serie di riduzioni su visite e attività culturali, didattiche e sportive, escursioni nella natura, mezzi pubblici, alloggio, ristorazione e molto altro.

Come candidarsi

È possibile candidarsi entro la scadenza compilando un apposito modulo di domanda online sul Portale europeo per i giovani.

La scadenza è fissata alle ore 12 del 16 ottobre 2024.