Viaggio della memoria a Lampedusa di una scuola romana per ricordare la strage del 3 ottobre

Viaggio della memoria a Lampedusa di una scuola romana per ricordare la...

La scuola ‘Pisacane’ di Tor Pignattara a Roma, che si distingue da 15 anni perché fa dei giovanissimi ‘non italiani’ un elemento di ricchezza, sarà l’unica scuola scelta dal comune di Roma per partecipare a un ‘viaggio della memoria’ organizzato dal Campidoglio in occasione della ‘Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’immigrazione’ che si celebrerà il 3 ottobre, quando, 10 anni fa, del naufragio di Lampedusa persero la vita a 368 persone.

Diverse manifestazioni nel nome del ricordo e dell’accoglienza sono previste la prossima settimana a Roma e Milano oltre che a Lampedusa, che accoglie 40 studenti delle terze classi della scuola romana accompagnati da 5 insegnanti.

La scuola media dell’istituto comprensivo Salacone ha due sedi: Centocelle e Torpignattara e la preside Rosanna Labalestra spiega all’AGI che le classi che partiranno saranno quelle della sede di Torpignattara, quartiere ad alta densità di immigrati.

“La nostra scuola – dice la dirigente – nel corso degli anni è diventata esempio positivo di convivenza e di valorizzazione, lavorando su alcuni aspetti come quello della lingua inglese. Due anni fa sono arrivati anche dall’ambasciata francese per vedere la tipologia didattica che usiamo qui per integrare”.

“È previsto – continua la preside – un fitto calendario di incontri, seminari, concerti fino al momento del 3 ottobre quando ci sarà l’evento finale con la presenza a Lampedusa anche di molti ragazzi che arriveranno dall’Europa”.

“Il messaggio che vogliamo inviare- dice la dirigente ll’AGI – è che la migrazione è un dato di fatto, non è più acceso adesso né lo era prima, ormai è un dato di fatto. E se è accolto con una scuola che abbia una giusta progettualità può diventare un lancio e una ricchezza”.