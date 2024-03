Viaggio d’istruzione, ragazzi e docenti finiti in ospedale per intossicazione alimentare

Forti Dolori addominali, mal di stomaco, vomito sono stati i sintomi che, ieri, hanno colpito oltre 70 studenti e alcuni loro docenti durante una gita scolastica in Puglia.

Protagonista della disavventura una scolaresca dell‘istituto tecnico industriale di Milazzo, in provincia di Messina, durante il soggiorno nei pressi di Fasano (Brindisi). Il malessere sembrerebbe essere stato provocato dall’ingestione di cibo avariato, verosimilmente il pollo servito, che faceva parte del menù dove i ragazzi, accompagnati dai loro insegnanti, hanno cenato. Per diversi di loro sono intervenuti i medici del 118, mentre per qualcuno è stato necessario il trasferimento al pronto soccorso. Alcuni ragazzi hanno fatto ricorso alle flebo per disintossicarsi. La scuola ha provveduto a informare dell’accaduto le forze dell’ordine che, insieme al gruppo dei Nas dei carabinieri, sono impegnati in operazioni di verifica nella struttura che ha servito il cibo ai ragazzi.